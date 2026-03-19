È morto a 86 anni a Singapore Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907 e tra gli imprenditori più influenti dell’Indonesia. Inserito di recente da Forbes tra i 150 uomini più ricchi al mondo con un patrimonio di circa 18 miliardi di dollari, era azionista di riferimento del club insieme al fratello Robert Budi Hartono. "La società lo ricorda con gratitudine e rispetto", si legge nel comunicato del club

L’imprenditore indonesiano Michael Bambang Hartono è morto all’età di 86 anni a Singapore. Figura importante nel panorama economico del suo Paese, era uno dei punti di riferimento della proprietà del Como insieme al fratello minore Robert Budi Hartono con cui guidava un vasto impero economico costruito attorno al gruppo Djarum e alla partecipazione in Bank Central Asia. Era stato inserito da Forbes al 149° posto tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari e insieme al fratello costituivano una delle famiglie più ricche del mondo con un patrimonio di 39 miliardi di dollari. Dal 2019 la famiglia Hartono ha preso il Como e l'ha accompagnato in un percorso di crescita, portando la società a consolidarsi in Serie A e, adesso, a lottare per un posto in Champions League.