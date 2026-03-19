Arbitri Serie A, designazioni giornata 30: Colombo dirige Fiorentina-Inter

Serie A

Designati gli arbitri della 30^giornata di serie A che si aprirà venerdì 20 marxo con Cagliari-Napoli, affidata a Mariani e Genoa-Udinese che darà diretta da Collu. E' stato invece scelto Colombo per Fiorentina-Inter mentre Marchetti dirigerà Juventus-Sassuolo e Sacchi fischierà all'Olimpico per Roma-Lecce. Ecco tutte le designazioni comprensive anche di Var

 CAGLIARI-NAPOLI    Venerdì 20 marzo ore 18:30

  MARIANI

  BINDONI – TEGONI

  IV:      PERRI

  VAR:  MARINI

  AVAR:   SERRA

 

  GENOA-UDINESE    ore 20:45

  COLLU

  PERETTI - BIFFI

  IV:      TURRINI

  VAR:   AURELIANO

  AVAR:    PEZZUTO

 

  PARMA-CREMONESE    Sabato 21 marzo ore 15

  FABBRI

  CIPRESSA – YOSHIKAWA

  IV:       GALIPO’

  VAR:  PATERNA

  AVAR:    DI BELLO

 

  MILAN-TORINO    ore 18:00

  FOURNEAU

  ROSSI M. - MORO

  IV:     DOVERI

  VAR:   NASCA

  AVAR:    MARESCA

 

  JUVENTUS-SASSUOLO   ore 20:45

  MARCHETTI

  COSTANZO – BIANCHINI

  IV:      ALLEGRETTA

  VAR:   ABISSO

  AVAR:    CAMPLONE

 

  COMO-PISA    Domenica 22 marzo ore 12:30

  PAIRETTO

  MASTRODONATO - FONTEMURATO

  IV:     MUCERA

  VAR:   MERAVIGLIA

  AVAR: DI BELLO

 

  ATALANTA–H. VERONA    ore  15

  AYROLDI

  BERCIGLI – FONTANI

  IV:     CREZZINI

  VAR:    MAGGIONI

  AVAR:     LA PENNA

 

  BOLOGNA-LAZIO    ore 15

  FELICIANI

  BERTI – LAUDATO

  IV:     ZANOTTI

  VAR:     DI PAOLO

  AVAR:      GIUA

 

  ROMA-LECCE    ore 18

  SACCHI 

  BACCINI – ZINGARELLI

  IV:       MASSIMI

  VAR:     GHERSINI

  AVAR:  ABISSO

 

  FIORENTINA-INTER    ore 20:45

  COLOMBO

  BAHRI – DEI GIUDICI

  IV:       TREMOLADA

  VAR:     MARESCA

  AVAR:   MASSA

Kovacs arbitrerà Roma-Bologna: i precedenti

