Designati gli arbitri della 30^giornata di serie A che si aprirà venerdì 20 marxo con Cagliari-Napoli, affidata a Mariani e Genoa-Udinese che darà diretta da Collu. E' stato invece scelto Colombo per Fiorentina-Inter mentre Marchetti dirigerà Juventus-Sassuolo e Sacchi fischierà all'Olimpico per Roma-Lecce. Ecco tutte le designazioni comprensive anche di Var
CAGLIARI-NAPOLI Venerdì 20 marzo ore 18:30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA-UDINESE ore 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA-CREMONESE Sabato 21 marzo ore 15
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN-TORINO ore 18:00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS-SASSUOLO ore 20:45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO-PISA Domenica 22 marzo ore 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
ATALANTA–H. VERONA ore 15
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA-LAZIO ore 15
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA-LECCE ore 18
SACCHI
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA-INTER ore 20:45
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA