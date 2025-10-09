Cardinale: "Onorato per proposta di cittadinanza"

Milan, Cardinale: "Onorato per la proposta di cittadinanza"milan
"Sono profondamente onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana e sono molto grato al Consiglio dei ministri, in particolare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il suo parere favorevole". Lo dice all'ANSA Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird, proprietario del Milan. "Le mie radici sono in Italia, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e ho trascorso qui la mia giovinezza ogni estate. Il mio impegno nei confronti dell'Italia è profondo e a lungo termine, quindi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento", ha concluso il finanziere americano.
Cosa è successo
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la cittadinanza "per meriti speciali" al proprietario del Milan Gerry Cardinale. La delibera è arrivata su proposta di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno, e Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, in considerazione del parere favorevole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. La nota di Palazzo Chigi spiega che è stato "deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, al sig. Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione".