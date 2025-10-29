Offerte Sky
Infortunio De Bruyne, intervento riuscito per il centrocampista del Napoli: out 3-4 mesi

NAPOLI
©Getty

Dopo l'infortunio contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è operato in Belgio a seguito della lesione di alto grado del bicipite femorale destro. L'intervento è stato eseguito dal professor Geert Declercq ed è stato definito "brillantemente riuscito", in attesa del bollettino ufficiale del Napoli.  De Bruyne sarà lontano dai campi tra i tre e i quattro mesi, con l'obiettivo di rientrare per il finale di stagione e per il Mondiale 

LE PARTITE CHE SALTA DE BRUYNE

Intervento riuscito, anzi "brillantemente riuscito", fanno sapere dal Belgio. Kevin De Bruyne si è operato ad Anversa per risolvere la lesione di alto grado al bicipite femorale destro, accusata mentre calciava il rigore dell'1-0 contro l'Inter nel big match di sabato 25 ottobre. L'intervento è stato eseguito dal professor Geert Declercq all’Ospedale AZ Monica. La riabilitazione verrà svolta alla Move to Cure, clinica che in passato ha ospitato con profitto Mertens e Lukaku, quest'ultimo in procinto di rientrare a Napoli dopo l'infortunio accusato nel pre-campionato. In attesa del bollettino ufficiale della società azzurra, è possibile immaginare un periodo di 3/4 mesi di assenza dai campi da gioco. La nuova lesione non è avvenuta sulla vecchia cicatrice, risalente all'operazione del 2023: un fattore positivo per i medici in vista del suo ritorno per il finale di stagione e per il Mondiale americano. 

