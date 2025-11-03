l'analisi
E' un Milan felice e resiliente: Allegri fa tornare i numeri e ritrova vecchi protagonisti
La vittoria contro la Roma ha confermato le certezze del Milan, che ha ancora dei problemi da risolvere in zona gol ma che finalmente agisce come fosse un tutt’uno. E a San Siro c’è anche un piccolo retroscena tra Pavlovic e Allegri
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi