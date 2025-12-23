Era un vecchio format sperimentale lanciato in Coppa Italia nel lontano 1958. Per ovviare a infinite ripetizioni delle partite o al poco meritocratico uso della "monetina", nel calcio italiano vennero introdotti i tiri (non calci) di rigore. Erano sei e non cinque, solitamente li calciava tutti lo stesso giocatore e non c'era l'alternanza tra le due squadre
