Nel 2000, il gesto della buca dal dischetto fatta con gli scarpini fece sbagliare il rigore a Salas e regalò al Torino un 3-3 in un derby pareggiato con un’incredibile rimonta. E con un’incredibile storia. “Eravamo un gruppo assurdo. Quelle notti passate a Football Manager…”. Riccardo Maspero racconta tutto a Sky Sport Insider