Dove vedere Pisa-Cremonese

La partita tra Pisa e Cremonese, valida per la 11^ giornata di campionato, si gioca venerdì 7 novembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Nando Orsi; a bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti. Dalle 23 a mezzanotte, appuntamento con Friday Night : in studio Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Alessandro Costacurta.

I numeri di Pisa e Cremonese

Pisa e Cremonese si affronteranno in Serie A per la prima volta. I nerazzurri sono rimasti imbattuti in otto (5V, 3N) delle ultime 10 sfide di campionato contro i grigiorossi, vincendo le due più recenti (nello scorso campionato cadetto) e segnando 20 reti (esattamente due di media a partita), tutte in Serie B nel periodo.

Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe (3V, 2N) contro la Cremonese in campionato; l'ultimo successo fuori casa dei grigiorossi contro i toscani risale al 18 marzo 2007 (1-0 in Serie C). Nelle ultime sette partite tra due squadre neopromosse in Serie A solo una volta ha vinto la formazione casalinga (4N, 2P): 3-2 la Cremonese contro il Sassuolo proprio nella sfida più recente dello scorso 29 agosto - dopo che la compagine ospitante aveva ottenuto cinque successi nelle sei precedenti (1N). Il Pisa ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato. Soltanto l'Atalanta ha pareggiato più partite (sette) di Pisa (sei) e Cremonese (cinque, al pari di Como e Hellas Verona) in questa Serie A: per i grigiorossi si tratta di un record assoluto dopo 10 gare stagionali nel massimo campionato; i nerazzurri invece solo una volta hanno chiuso più sfide in parità, dopo altrettanti match nel torneo (sette nel 1983/84). Il Pisa è soltanto una delle due squadre, con il Genoa, a non avere ancora segnato nelle partite casalinghe in questa stagione nei Big-5 campionati europei (cinque match interni per entrambe). Più in generale, i toscani hanno realizzato solo un gol nelle ultime 12 gare all'Arena Garibaldi nel massimo torneo (rete di David Fiorentini, il 12 maggio 1991, contro il Bari). La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta in campionato (2-0 contro il Genoa); i grigiorossi potrebbero conquistare due successi di fila fuori casa per la prima volta nella loro storia in Serie A.