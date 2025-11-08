Il giocatore visto nella prima parte della sua esperienza con la Roma sembrava svanito, tra infortuni gravissimi e esperienze poco fruttuose tra Inghilterra e Turchia. A Udine invece, nelle mani di un allenatore come Runjaic che ne è innamorato e privo di 'catene' tattiche da seguire, Zaniolo sta riscoprendo il piacere di essere decisivo. E anche il Ct Gattuso prende nota