Storie, curiosità e pillole di tennis con Panatta e Bertolucci che giocano a fare gli indovini in vista della stagione che verrà. “Tennis Heroes” - produzione originale Sky Sport – ripercorre il 2025, con il duopolio Sinner-Alcaraz sotto i riflettori, provando a immaginare cosa succederà nel 2026. Ci sarà un terzo incomodo? Forse no, anche se Shelton sta crescendo molto