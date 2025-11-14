Brutte notizie in casa granata legate a Simeone, che si è infortunato dopo uno scontro di gioco in allenamento. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo stop potrebbe essere non inferiore ai 40 giorni. Problemi anche per Ilic, uscito dopo 39 minuti in Inghilterra-Serbia: accertamenti in corso per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro

La sosta per le Nazionali non porta buone notizie al Torino. Un problema arriva anche da chi non ha lasciato il club, ma si è infortunato in allenamento coi granata. Parliamo di Giovanni Simeone, protagonista con 4 gol nelle prime 11 giornate di campionato, che è costretto a fermarsi dopo uno scontro di gioco. Come ha reso noto il club, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio ma lo stop potrebbe essere non inferiore ai 40 giorni