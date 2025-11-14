Offerte Black Friday
Torino, infortunio per Simeone: lesione al retto femorale. Accertamenti per Ilic

TORINO

Brutte notizie in casa granata legate a Simeone, che si è infortunato dopo uno scontro di gioco in allenamento. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo stop potrebbe essere non inferiore ai 40 giorni. Problemi anche per Ilic, uscito dopo 39 minuti in Inghilterra-Serbia: accertamenti in corso per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro

SERIE A, GLI INFORTUNI PRIMA E CON LA NAZIONALE

La sosta per le Nazionali non porta buone notizie al Torino. Un problema arriva anche da chi non ha lasciato il club, ma si è infortunato in allenamento coi granata. Parliamo di Giovanni Simeone, protagonista con 4 gol nelle prime 11 giornate di campionato, che è costretto a fermarsi dopo uno scontro di gioco. Come ha reso noto il club, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio ma lo stop potrebbe essere non inferiore ai 40 giorni

Accertamenti per Ilic

Sfortunato anche Ivan Ilic, costretto a uscire durante Inghilterra-Serbia. Partito titolare a Wembley, il centrocampista granata si è fatto male da solo al 39': il ginocchio è rimasto 'bloccato' con un movimento innaturale, il giocatore ha avvertito una torsione ed è rimasto a terra dolorante prima di abbandonare il match. Come rende noto il Torino, lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba in merito agli accertamenti del trauma distorsivo al ginocchio sinistro di Ilic.

Ilic ginocchio ko con la Serbia: attesa per esami

