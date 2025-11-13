Infortunatosi in Nazionale, Cambiaghi è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane. In casa Roma potrebbe nascere un "caso Ferguson": l'attaccante sta recuperando a Trigoria dall'infortunio alla caviglia ma l'Irlanda potrebbe convocarlo se la sfida con l'Ungheria (in programma domenica) diventasse decisiva per la qualificazione