Serie A, gli infortuni prima e con la nazionale: chi salta le qualificazioni Mondiali
Infortunatosi in Nazionale, Cambiaghi è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane. In casa Roma potrebbe nascere un "caso Ferguson": l'attaccante sta recuperando a Trigoria dall'infortunio alla caviglia ma l'Irlanda potrebbe convocarlo se la sfida con l'Ungheria (in programma domenica) diventasse decisiva per la qualificazione
- L'attaccante rossoblù ha accusato al polpaccio durante un allenamento con la Nazionale ed è rietrato nel club. Gi esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane.
- Nonostante la sosta nazionali sono almeno tre le partite che rischia di saltare, visto il fitto calendario del Bologna: Udinese (22 novembre), Salisburgo (27 novembre, Europa League), Parma (4 dicembre, Coppa Italia). Possibile rientro contro la Lazio, il 7 dicembre
- Brutte notizie per il Napoli dal ritiro del Camerun, il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare in allenamento. Si attendono gli esami strumentali per capirne l'entità
- Il Camerun ha già annunciato l'indisponibilità per la gara di giovedì e il Napoli ha richiesto il rientro del calciatore
- L'attaccante viola ha saltato la sfida col Genoa a causa di un problema accusato in Conference contro il Mainz (trauma contusivo alla tibia) che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione in Nazionale di Gattuso. Proprio al suo posto era stato chiamato Cambiaghi, poi infortunatosi a sua volta in allenamento
- Kean dovrebbe essere nuovamente a disposizione di Vanoli per la ripresa del campionato, quando la Fiorentina giocherà contro la Juventus
- Il portiere polacco si è infortunato nei primi minuti della partita contro il Napol (sostituito dal giovane Pessina) e non ha potuto così rispondere alla convocazione della sua nazionale
- Per Skorupski si prospettano tempi di recupero piuttosto lunghi dopo la lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra (circa 45 giorni di stop).
- In casa Roma tiene banco il "caso" che riguarda l'attaccante irlandese, che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia rimediata contro il Parma (e dovrebbe essere nuovamente a disposizione dopo la sosta)
- L'Irlanda è attesa infatti dalle sfide decisive per la qualificazione contro Portogallo e Ungheria; e se dovesse vincere o pareggiare la prima, potrebbe chiedere a Ferguson di mettersi a disposizione per quello che sarebbe uno scontro diretto con l'Ungheria
- Stesso discorso per il difensore, anche lui alle prese con una distorsione alla caviglia. Chiamata della Costa d'Avorio per ora in stand by, al momento sembra improbabile l'ipotesi di una possibile partenza in extremis
- L'attaccante, che si era fermato durante il primo tempo di Roma-Udinese, ha riportato una lesione del tendine del retto femorale della gamba sinistra e naturalmente non ha potuto rispondere alla convocazione in nazionale
- Per lui è previsto uno stop che varia dalle 4 alle 6 settimane a seconda dell'evoluzione dell'infortunio con la ripresa dell'attività
- Ovviamente non convocabili dalle rispettive nazionali giocatori alle prese con stop più o meno lunghi rimediati prima dell'ultima giornata di A come Lukaku e De Bruyne (Belgio/Napoli) o Dybala (Roma/Argentina), alle prese con la lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro rimediata calciando il rigore nella partita contro il Milan
- Un infortunio che riguarda la Serie A "di rimando". Inizialmente convocato da Deschamps, il centrocampista del Real ha accusato dei problemi muscolari in allenamento. Il Ct francese è corso ai ripari con la chiamata "last minute" dello juventino Kephren Thuram al suo posto