Roma, per Ferguson no Irlanda: resta a Trigoria

L'obiettivo della Roma è di rivedere in campo Evan Ferguson, l'attaccante irlandese che si è fermato per un problema alla caviglia all'inizio della sfida giocata al'Olimpico contro il Parma nel prossimo match contro la Cremonese. Ferguson ha saltato le successive sfide della Roma contro Milan e Udinese e non ha risposto alla convocazione in Nazionale. Così sarà anche per l'ultimo impegno dell'Irlanda. Ferguson resta a Trigoria e tenta il recupero vista l'assenza sicura di Dovbyk e le condizioni ancora precarie di Dybala e Bailey