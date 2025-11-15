Roma, per Ferguson no Irlanda: resta a Trigoria

Offerte Black Friday
Roma, per Ferguson niente Irlanda: resta a Trigoria per recuperare

Serie A

Evan Ferguson non raggiungerà il ritiro dell'Irlanda ma resterà a Trigoria per proseguire il recupero dall'infortunio alla caviglia patito nella partita di campionato contro il Parma. Si tenta il tutto per tutto per rimetterlo in campo contro la Cremonese visto anche lo stop di Dovbyk e le condizioni precarie di Dybala e Bailey

L'obiettivo della Roma è di rivedere in campo Evan Ferguson, l'attaccante irlandese che si è fermato per un problema alla caviglia all'inizio della sfida giocata al'Olimpico contro il Parma nel prossimo match contro la Cremonese. Ferguson ha saltato le successive sfide della Roma contro Milan e Udinese e non ha risposto alla convocazione in Nazionale. Così sarà anche per l'ultimo impegno dell'Irlanda. Ferguson resta a Trigoria e tenta il recupero vista l'assenza sicura di Dovbyk e le condizioni ancora precarie di Dybala e Bailey

