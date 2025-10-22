Dopo aver perso i quattro precedenti confronti in Serie A contro la Roma, la Cremonese ha vinto la sfida più recente contro i giallorossi (2-1 allo Zini il 28 febbraio 2023 con gol di Frank Tsadjout e Daniel Ciofani per la Cremonese); i lombardi non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i capitolini nel massimo campionato.
Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
In attesa del derby di Milano la Roma vuole prendersi la vetta solitaria della classifica. Gasp, senza Dybala e Dovbyk, punta sull'attacco senza riferimenti preferendo Baldanzi a Ferguson. Trequarti con Soulé-Pellegrini. Out anche Hermoso: c'è Ziolkowski dal 1'. Nicola con Vardy e Bonazzoli davanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15
FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini
La formazione ufficiale della Roma
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini
• Gasp è senza Dybala e Dovbyk: l'allenatore giallorosso punta allora sull'attacco senza riferimenti preferendo Baldanzi a Ferguson. Trequarti con Soulé-Pellegrini. Out anche Hermoso: gioca dal 1' Ziolkowski, alla prima da titolare in campionato.
La formazione ufficiale della Cremonese
• CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
• Nicola cambia qualcosa rispetto all'ultima partita prima della sosta (persa) contro il Pisa. Ancora Vardy dal 1', ma con lui c'è Bonazzoli, preferito a Vasquez. A centrocampo titolare Floriani Mussolini, che prende il posto di Faye sulla sinistra, con Barbieri confermato a destra.
Le due panchine
• Cremonese: Silvestri, Nava, Pezzella, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze, Folino e Sanabria
• Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Pisilli, Sangaré. Ghilardi ed El Shaarawy
Lo sai che in questo turno debutta il nuovo pallone arancione?
Si chiama “Orbita Hi-Vis” ed è il nuovo pallone che la Serie A adotterà per la stagione invernale in questo campionato, al via proprio in questo turno. Abbandonato il giallo, per la prima volta sarà arancione.
Roma oggi in terza maglia bianca con dettagli verdi e gialli
Uno sguardo nello spogliatoio ospite a un'ora e mezza dal via.
Da Garcia a Totti: chi c'era nell'ultima Roma prima dopo undici giornate
Dopo il successo contro l'Udinese prima della sosta, la Roma è tornata - insieme all'Inter - in vetta alla classifica all'undicesima giornata, dodici anni dopo l'ultima volta. Era la squadra guidata da Rudi Garcia e capitanata da Francesco Totti. De Rossi, Maicon, Benatia e Gervinho tra gli altri protagonisti. La Roma arrivò seconda in campionato alle spalle della Juve campione d'Italia. Ecco chi c'era
E la classifica di oggi? In attesa del derby di Milano la Roma vuole prendersi la vetta solitaria
Roma, occhi su Zirkzee del Manchester United per il calciomercato di gennaio
Con Evan Ferguson e Leon Bailey ancora a secco, la Roma è a caccia di gol e guarda in Premier League per rinforzare l'attacco di Gasperini nel mercato di gennaio. Il club giallorosso segue con attenzione il profilo dell'ex Bologna Joshua Zirkzee, al momento poco considerato dall'allenatore del Manchester United Amorim (solo 5 presenze in stagione). Il centravanti non vorrebbe perdere l'opportunità di andare al Mondiale con la sua Olanda e per questo potrebbe anche decidere di lasciare i Red Devils a metà stagione. Ci spiega tutto nel VIDEO Paolo Assogna
Tutti i convocati della Serie A in Nazionale: il bilancio per minuti e gol
Anche questa pausa (l'ultima del 2025) ha visto impegnati tantissimi giocatori del nostro campionato tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali. Ma chi sono stati i protagonisti di scena con le rispettive nazionali? Ecco la panoramica completa con tutti i convocati squadra per squadra (considerando solo Nazionali maggiori e Under 21) con il relativo minutaggio e la conta dei gol.
El Shaarawy: "Stiamo percorrendo la strada giusta". VIDEO
In una recente intervista esclusiva a Sky Sport Stephan El Shaarawy ha parlato del momento positivo della Roma: "Ogni anno la società parte con l'obiettivo di formare una squadra vincente. Ranieri sta facendo un grande lavoro, come Massara e Gasperini", ha detto l'attaccante giallorosso. Un passaggio anche sull'attacco romanista: "Se miglioriamo, possiamo diventare una squadra completa. Davanti siamo tanti, quando l'allenatore ti dà una chance devi essere pronto a sfruttarla".
Gasperini: "Scudetto? Tutti sono liberi di sognare, godiamoci il momento"
L'allenatore giallorosso qualche giorno fa ha parlato al Tg1 dell'ottimo inizio di stagione della sua squadra, L'ambiente sogna lo scudetto e Gasperini non sembra voglia far svegliare i suoi tifosi…
+1 per la Roma nel Ranking Uefa per club
Con la vittoria in Europa League pre sosta sui Rangers e il ko del Benfica in Champions, la Roma ha guadagnato una posizione nel ranking Uefa per club. Inter sempre prima italiana e terza in assoluto. In top 20 anche l'Atalanta. La classifica aggiornata e tutte le regole da sapere.
La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), realizzando 27 gol (2.1 di media) e registrando ben nove clean sheet - l'unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata 15 dicembre 2024 contro il Como (2-0).
La Cremonese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 partite casalinghe in Serie A (4 vittorie, 4 pareggi). Dopo la sconfitta nel match più recente allo Zini contro la Juventus, la Cremonese potrebbe perdere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2023 (contro Fiorentina e Atalanta in quel caso).
Solo il Bayern Monaco (2.43) vanta una media punti più alta della Roma (2.33, al pari del Barcellona) in trasferta nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei - per i giallorossi 11 vittorie, due pareggi e due sconfitte in 15 match fuori casa in quest'anno solare in Serie A.
La Roma è la formazione con più clean sheet in gare fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei maggiori cinque campionati europei; solo due volte il club capitolino ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in trasferta in un singolo anno solare nella sua storia in Serie A (10 sia nel 2018 che nel 2017).
Tra le squadre attualmente nei maggiori cinque campionati europei, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio tra tutte le competizioni: 21 match (15 vittorie, 6 sconfitte), l'ultimo segno "X" dei giallorossi risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1 in quel caso in Serie A).
Roma e Cremonese hanno segnato esattamente lo stesso numero di gol in questa stagione di Serie A (entrambe 12); Roma equamente divisa tra 1° e 2° tempo (sei e sei), Cremonese cinque nella prima frazione e sette nella seconda.
Jamie Vardy ha segnato in quattro dei suoi ultimi cinque match casalinghi in campionato, tra cui due reti nelle sue ultime due gare allo Zini; il classe '87 potrebbe trovare il gol in tre presenze casalinghe di fila tra Serie A e Premier League per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2019 (cinque in quel caso). In generale, sette delle ultime otto reti di Vardy in campionato sono arrivate in partite interne; inoltre la prossima sarà la gara numero 350 per Vardy tra Premier League e Serie A.
Dopo la rete nel match più recente contro l'Udinese su rigore, Lorenzo Pellegrini potrebbe segnare in almeno due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2024 (tre in quel caso). Il classe '96 ha realizzato 13 dei 17 rigori calciati con la maglia della Roma tra tutte le competizioni, inclusi sette degli ultimi otto tiri dal dischetto.