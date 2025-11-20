Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con l'Inter in programma domenica 23 novembre e sul progetto del nuovo stadio San Siro dopo il rogito DERBY DI MILANO: TUTTE LE NOTIZIE

In occasione dell'evento Sport Industry Talk, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del derby di Milano, che si giocherà domenica alle 20.45: una partita a suo modo storica, la prima Stracittadina che Inter e Milan gocheranno da proprietari dello stadio di San Siro. "Il derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella", ha esordito il numero uno rossonero. Che poi ha aggiunto: "Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano. Quando vado a vedere il derby vedo famiglie o gruppi con la maglia rossonera e l’altro con la maglia nerazzurra che camminano insieme. Attribuisco tutto questo a Milano: è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole fuori dal campo. Questa città riesce a creare un clima così positivo che ci ha consentito di realizzare il progetto stadio".

Sul nuovo stadio: "Si vedrà meglio che a San Siro" Un tema di grande interesse è sicuramente lo stadio nuovo, progetto su cui Scaroni si è speso molto. "Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite. Sono critico sul Meazza, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite. Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo". Per Scaroni il nuovo stadio "funzionerà sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra. Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno. "E sono convinto che, quando avremo accanto il più bello stadio del mondo, nessuno penserà più al Meazza. Le cose evolvono: il nuovo farà perdere al vecchio molto del suo charme, non della nostalgia, ma dello charme sì".