Il Napoli torna al successo, dimentica la piccola “crisi” pre-sosta Nazionali e si riprende, almeno per una notte, la vetta della Serie A. A esultare è anche il presidente De Laurentiis, che per mettere la parola fine alle polemiche degli ultimi giorni (seguite anche alla decisione di Conte di prendersi qualche giorno di “stacco” sfruttando la sosta) ha pubblicato un tweet subito dopo la vittoria contro l’Atalanta, complimentandosi con il tecnico per essersi “ripreso” in mano la squadra. Un messaggio chiaro, una “definizione” di quel che era successo. "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni", ha scritto De Laurentiis.

