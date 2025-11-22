Offerte Black Friday
Napoli-Atalanta, De Laurentiis elogia Conte: "Si è ripreso in mano la squadra"

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il presidente del Napoli pubblica un tweet complimentandosi con Antonio Conte per essersi "ripreso in mano la squadra": un messaggio per mettere fine alle polemiche degli ultimi giorni

NAPOLI-ATALANTA 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Il Napoli torna al successo, dimentica la piccola “crisi” pre-sosta Nazionali e si riprende, almeno per una notte, la vetta della Serie A. A esultare è anche il presidente De Laurentiis, che per mettere la parola fine alle polemiche degli ultimi giorni (seguite anche alla decisione di Conte di prendersi qualche giorno di “stacco” sfruttando la sosta) ha pubblicato un tweet subito dopo la vittoria contro l’Atalanta, complimentandosi con il tecnico per essersi “ripreso” in mano la squadra. Un messaggio chiaro, una “definizione” di quel che era successo. "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni", ha scritto De Laurentiis.

Conte: "Rapporto intenso e di verità con i giocatori"

