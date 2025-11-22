La squadra di Conte torna momentaneamente in vetta alla classifica, gioca un gran primo tempo, indirizza il match ma poi soffre. Parte forte il Napoli con la rete del vantaggio di Neres. Prima del break, Neres raddoppia e Lang fa 3-0. A inizio ripresa McTominay sfiora il poker, Scamacca (entrato dal 46’) accorcia e l’Atalanta si trasforma e più volte va vicina alla seconda rete. Il Napoli si difende, soffre e porta a casa un successo importantissimo per l’umore e la classifica

