L’Ornella, Milano e "l’appuntamento" del derby per ricordarla

Alberto Pontara

E’ morta a 91 anni Ornella Vanoni. Cantante e cantautrice, figlia della Milano del dopoguerra. Dove musica, teatro e arte aiutarono la città a rinascere dopo la guerra. Quella Milano che lei ha interpretato con la sua voce inconfondibile. Milanista diventata interista, negli ultimi giorni, grazie a Bonny. Il ricordo e una proposta: prima di Inter-Milan suoni la sua voce e si rispetti un minuto di silenzio

