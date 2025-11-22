L’Ornella, Milano e "l’appuntamento" del derby per ricordarla
E’ morta a 91 anni Ornella Vanoni. Cantante e cantautrice, figlia della Milano del dopoguerra. Dove musica, teatro e arte aiutarono la città a rinascere dopo la guerra. Quella Milano che lei ha interpretato con la sua voce inconfondibile. Milanista diventata interista, negli ultimi giorni, grazie a Bonny. Il ricordo e una proposta: prima di Inter-Milan suoni la sua voce e si rispetti un minuto di silenzio
