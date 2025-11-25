E' morto a 95 anni Lorenzo Buffon

Lorenzo Buffon - che vinse 5 scudetti col Milan e indossò anche la maglia della Nazionale - è morto all'età di 95 anni per un arresto cardiaco a Latisana. I funerali si svolgeranno in forma privata

E' morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia la sua unica figlia Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana