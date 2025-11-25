Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto a 95 anni Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50

addio

Lorenzo Buffon - che vinse 5 scudetti col Milan e indossò anche la maglia della Nazionale - è morto all'età di 95 anni per un arresto cardiaco a Latisana. I funerali si svolgeranno in forma privata

E' morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia la sua unica figlia Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana

Serie A: Altre Notizie

E' morto a 95 anni Lorenzo Buffon

addio

Lorenzo Buffon - che vinse 5 scudetti col Milan e indossò anche la maglia della Nazionale - è...

Dove vedere Sassuolo-Pisa

guida tv

La partita tra Sassuolo e Pisa che chiude la 12^ giornata di Serie A si gioca lunedì 24 novembre...

Gravina: "Non sospenderemo Serie A per Nazionale"

figc

Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa post Consiglio...

Dove vedere Torino-Como

guida tv

La partita Torino-Como della 12^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 24 novembre alle ore 18.30...

Divieto d’accesso a 4 tifosi dopo gesto aeroplano

LA DECISIONE

Nel corso del derby dell’8 novembre quattro persone hanno mimato ripetutamente il gesto...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE