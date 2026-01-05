Zufferli per Sassuolo-Juve, a Sacchi Lecce-Roma

Designati gli arbitri della 19^ giornata di serie A che si apre nel giorno dell'Epifania con Pisa-Como affidata a Pairetto. Per Lecce-Roma designato Sacchi mentre a Zufferli tocca Sassuolo-Juventus. Marchetti è il direttore di gara scelto per Napoli-Verona mentre Sozza dirigerà Lazio-Fiorentina. Ecco tutte le sestine decise dall'Aia
PISA–COMO Martedì 6 gennaio ore 15.00
PAIRETTO
DEI GIUDICI – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
LECCE–ROMA Martedì 6 gennaio ore 18
SACCHI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
SASSUOLO–JUVENTUS Martedì 6 gennaio ore 20.45
ZUFFERLI
TEGONI – C. ROSSI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
BOLOGNA–ATALANTA Mercoledì 7 gennaio ore 18.30
DI BELLO
PASSERI – TRINCHIERI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
NAPOLI–H. VERONA Mercoledì 7 gennaio ore 18.30
MARCHETTI
ZINGARELLI – FONTANI
IV: ARENA
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
LAZIO–FIORENTINA Mercoledì 7 gennaio ore 20.45
SOZZA
LO CICERO – DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
PARMA–INTER Mercoledì 7 gennaio ore 20.45
COLOMBO
VECCHI – PALERMO
IV: PERENZONI
VAR: LA PENNA
AVAR: CAMPLONE
TORINO–UDINESE Mercoledì 7 gennaio ore 20.45
MARESCA
MINIUTTI – GIUGGIOLI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE–CAGLIARI Giovedì 8 gennaio ore 18.30
BONACINA
BACCINI – BERCIGLI
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
MILAN–GENOA Giovedì 8 gennaio ore 20.45
MARIANI
BINDONI – MORO
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA