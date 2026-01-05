Zufferli per Sassuolo-Juve, a Sacchi Lecce-Roma

Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 19^ giornata

Serie A

Designati gli arbitri della 19^ giornata di serie A che si apre nel giorno dell'Epifania con Pisa-Como affidata a Pairetto. Per Lecce-Roma designato Sacchi mentre a Zufferli tocca Sassuolo-Juventus. Marchetti è il direttore di gara scelto per Napoli-Verona mentre Sozza dirigerà Lazio-Fiorentina. Ecco tutte le sestine decise dall'Aia

PISA–COMO     Martedì 6 gennaio ore 15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GALIMBERTI

IV:      ZANOTTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      AURELIANO

 

LECCE–ROMA    Martedì 6 gennaio ore 18

SACCHI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      TREMOLADA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

 

SASSUOLO–JUVENTUS    Martedì 6 gennaio ore 20.45

ZUFFERLI

TEGONI – C. ROSSI

IV:       PERRI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       FABBRI

 

BOLOGNA–ATALANTA     Mercoledì 7 gennaio ore 18.30

DI BELLO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

NAPOLI–H. VERONA     Mercoledì 7 gennaio ore 18.30

MARCHETTI

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      ARENA

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

 

LAZIO–FIORENTINA     Mercoledì 7 gennaio ore 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      PRONTERA

 

PARMA–INTER    Mercoledì 7 gennaio ore 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV:     PERENZONI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     CAMPLONE

 

TORINO–UDINESE     Mercoledì 7 gennaio ore 20.45

MARESCA

MINIUTTI – GIUGGIOLI

IV:     MANGANIELLO

VAR:     VOLPI

AVAR:       DI PAOLO

 

CREMONESE–CAGLIARI     Giovedì 8 gennaio ore 18.30

BONACINA

BACCINI – BERCIGLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     NASCA

 

MILAN–GENOA     Giovedì 8 gennaio ore 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV:     TURRINI

VAR:    DI PAOLO

AVAR:      PATERNA

 

