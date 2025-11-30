Conte: "Un messaggio per noi. Se vogliamo, si può"

Altra vittoria importante per il Napoli. Conte: "Avevo detto ai miei giocatori di guardare gli avversari negli occhi e lo abbiamo fatto". Tante indisponibilità, ma la squadra sta rispondendo presente: "Purtroppo la situazione sta peggiorando, abbiamo un centrocampo svuotato. I calciatori però stanno dimostrando responsabilità, voglia ed entusiasmo. Contro una Roma in striscia positiva e all'Olimpico non era affatto facile"

" Avevo chiesto ai giocatori di guardare gli avversari negli occhi e lo hanno fatto molto bene . Non era scontato venire qui all'Olimpico e difendere in avanti come abbiamo fatto. Giocavamo contro una squadra in striscia positiva e con tanto entusiasmo. Vincere tre partite di fila contro Atalanta, Qarabag e Roma è un ottimo risultato. Abbiamo mandato in primis un messaggio a noi, 'se vogliamo, possiamo - ha detto a Dazn Antonio Conte - ' "

"Abbiamo un centrocampo svuotato, ma vogliamo difendere lo scudetto"

Per Conte la vittoria ha tantissimo valore, soprattutto per l'emergenza infortuni che sta fronteggiando la squadra: "Non possiamo nascondere che siamo in una situazione di grande difficoltà, abbiamo tante indisponibilità che dureranno ancora un po'. Non sono preoccupato, ma spero che ai giocatori che ci sono oggi non accada nulla. Nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande, come sistema di gioco siamo tornati ai miei primi tempi a Napoli, anche per una questione di disponibilità dei centrocampisti, il reparto ora è svuotato. McTominay non è sacrificato, lui è un box-to-box che sa fare interdizione molto bene. Elmas è un jolly e Vergara, che è un giovane, avrà occasioni". I problemi però non influiscono sulle ambizioni: "I ragazzi hanno entusiasmo e voglia, non dobbiamo disperdere i valori che ci hanno permesso di vincere lo scudetto. Vogliamo difenderlo, a patto che non succeda altro".