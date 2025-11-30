Conte: "Un messaggio per noi. Se vogliamo, si può"

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma-Napoli, Conte: "Mandato un messaggio a noi. Se vogliamo, possiamo"

NAPOLI

Altra vittoria importante per il Napoli. Conte: "Avevo detto ai miei giocatori di guardare gli avversari negli occhi e lo abbiamo fatto". Tante indisponibilità, ma la squadra sta rispondendo presente: "Purtroppo la situazione sta peggiorando, abbiamo un centrocampo svuotato. I calciatori però stanno dimostrando responsabilità, voglia ed entusiasmo. Contro una Roma in striscia positiva e all'Olimpico non era affatto facile"

IL RACCONTO DI ROMA-NAPOLI 0-1

"Avevo chiesto ai giocatori di guardare gli avversari negli occhi e lo hanno fatto molto bene. Non era scontato venire qui all'Olimpico e difendere in avanti come abbiamo fatto. Giocavamo contro una squadra in striscia positiva e con tanto entusiasmo. Vincere tre partite di fila contro Atalanta, Qarabag e Roma è un ottimo risultato. Abbiamo mandato in primis un messaggio a noi, 'se vogliamo, possiamo - ha detto a Dazn Antonio Conte -'"

Leggi anche

Le pagelle di Roma-Napoli 0-1

"Abbiamo un centrocampo svuotato, ma vogliamo difendere lo scudetto"

Per Conte la vittoria ha tantissimo valore, soprattutto per l'emergenza infortuni che sta fronteggiando la squadra: "Non possiamo nascondere che siamo in una situazione di grande difficoltà, abbiamo tante indisponibilità che dureranno ancora un po'. Non sono preoccupato, ma spero che ai giocatori che ci sono oggi non accada nulla. Nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande, come sistema di gioco siamo tornati ai miei primi tempi a Napoli, anche per una questione di disponibilità dei centrocampisti, il reparto ora è svuotato. McTominay non è sacrificato, lui è un box-to-box che sa fare interdizione molto bene. Elmas è un jolly e Vergara, che è un giovane, avrà occasioni". I problemi però non influiscono sulle ambizioni: "I ragazzi hanno entusiasmo e voglia, non dobbiamo disperdere i valori che ci hanno permesso di vincere lo scudetto. Vogliamo difenderlo, a patto che non succeda altro". 

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Conte: "Un messaggio per noi. Se vogliamo, si può"

NAPOLI

Altra vittoria importante per il Napoli. Conte: "Avevo detto ai miei giocatori di guardare gli...

Gasp: "Fallo su Koné? Ci abbiamo messo del nostro"

roma

L'allenatore della Roma nel post partita dopo il ko col Napoli: "Forse questa volta il giovedì di...

Lautaro: "Critiche? Lasciamo parlare la gente"

inter

Doppietta decisiva per Lautaro nella vittoria dell'Inter a Pisa. L'attaccante ha parlato su Dazn...

Chivu: "Con Lautaro ci abbracciamo ogni mattina"

inter

L'allenatore ha commentato la vittoria di Pisa: "Abbiamo giocato una gara di organizzazione,...

Dove vedere Roma-Napoli

guida tv

La partita tra Roma e Napoli della 13^ giornata di Serie A si gioca domenica 30 novembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE