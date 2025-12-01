Offerte Black Friday
Sassuolo, infortunio Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destra

Il Sassuolo perde Berardi: per l'attaccante, infortunatosi nella sfida contro il Como, gli esami hanno confermato una lesione di medio grado del flessore della gamba destra. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno ma il suo rientro dovrebbe essere nel nuovo anno

Il Sassuolo deve fare a meno di Domenico Berardi. L'attaccante neroverde, dopo l'infortunio nella sfida contro il Como, si è sottoposto agli esami clinici. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato: "una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra". Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, non c'è al momento una data di rientro ma è molto probabile che sia nel nuovo anno

