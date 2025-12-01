Sassuolo, infortunio Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destrasassuolo
Il Sassuolo deve fare a meno di Domenico Berardi. L'attaccante neroverde, dopo l'infortunio nella sfida contro il Como, si è sottoposto agli esami clinici. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato: "una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra". Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, non c'è al momento una data di rientro ma è molto probabile che sia nel nuovo anno