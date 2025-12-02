È morto a 96 anni Arcadio Venturi, uno dei capitani della Roma. Ex centrocampista, ha indossato la maglia giallorossa per 9 stagioni tra il 1948 e il 1957, collezionando 290 presenze e 18 gol. Retrocesse con la Roma in Serie B, ma riportò la squadra in Serie A nella stagione 1951/52. Diventò il primo calciatore a vestire la maglia della Nazionale nonostante la sua squadra militasse in Serie B. Dal 2016 fa parte della Hall of Fame della Roma. In carriera ha giocato anche con Vignolese, Inter e Brescia

La Roma perde uno dei suoi capitani. All’età di 96 anni è morto Arcadio Venturi, centrocampista che (come scrive il sito del club giallorosso) "ha sempre avuto dentro di sé tutto ciò che serve per essere un grande romanista e un grande capitano della Roma". La conferma arriva direttamente dall'account social della società, che ricorda così il proprio capitano: "L’AS Roma apprende con dolore della scomparsa di Arcadio Venturi, storico capitano che ha sempre dimostrato uno straordinario attaccamento ai nostri colori. Ha portato la fascia al braccio in 101 partite ufficiali. Inserito nel 2016 nella Hall of Fame della Società, Venturi ha vestito per 9 stagioni la maglia giallorossa, collezionando 290 presenze e 18 gol, tra il 1948 e il 1957. È rimasto sempre un grande tifoso della Roma. Il Club partecipa al cordoglio, stringendosi al dolore della famiglia". Venturi retrocesse con la Roma in Serie B, ma trovò la forza per riportare la squadra in Serie A nella stagione 1951/52 vincendo il campionato cadetto. Il suo talento non passò inosservato nonostante giocasse in Serie B, al punto che (come sottolinea il sito della Roma) Venturi riuscì "nell’impresa di essere il primo calciatore a vestire la maglia della Nazionale nonostante la sua squadra militasse in Serie B. Primo, pure, tra i romanisti approdati in azzurro nel secondo dopoguerra. Mediano e all’occorrenza mezzala, Venturi univa la quantità del suo moto infinito ad una tecnica individuale che gli consentiva di fare la differenza".

Bergomi: "Arcadio una persona speciale che ha creduto in me" Dopo aver terminato la sua esperienza da calciatore, Arcadio Venturi proseguì la carriera allenando le giovanili dell'Inter dal 1968 al 1986, aiutanto tanti talenti a crescere, tra cui Marco Delvecchio e Beppe Bergomi. L'ex capitano dell'Inter ha rivolto un pensiero a Venturi sui social: "È volato in cielo Arcadio Venturi. Il mio primo allenatore quando sono arrivato all'Inter nel 1977. Una persona speciale che ha creduto in me e ha fatto crescere tanti ragazzi trasmettendo grandi valori . Ci mancherai Arcadio".

