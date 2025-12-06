Dove vedere Hellas Verona-Atalanta

La partita Hellas Verona-Atalanta, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 6 dicembre alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con Saturday Night con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Hellas Verona e Atalanta

L'Atalanta ha vinto sette delle ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 20 partite contro questa avversaria nel torneo (7V, 6N, 7P). L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate sul campo dell'Hellas Verona in Serie A, con uno score di 11-1 e ben quattro clean sheet registrati nel periodo: già record di successi consecutivi fuori casa per la Dea contro una singola avversaria nel massimo campionato. L'Hellas Verona è, assieme alla Fiorentina, una delle due formazioni a non aver ancora vinto una partita in questa stagione tra Serie A e Serie B. In particolare, l'ultimo successo degli scaligeri risale al 25 maggio scorso (2-1 esterno contro l'Empoli) e da quel momento i veneti hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte in massima serie.

L'Hellas Verona ha conquistato appena sei punti in 13 partite in questa Serie A (6N, 7P) e solo due volte nella propria storia ha fatto peggio a questo punto del torneo: cinque punti sia nel 1989/90 sia nel 2022/23; tuttavia, nella più recente delle due occasioni riuscì ad evitare la retrocessione grazie al successo nello spareggio contro lo Spezia. Dopo il 2-0 nell'ultimo turno contro la Fiorentina, l'Atalanta potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da settembre (contro Lecce e Torino), mentre non ha ancora registrato due clean sheet consecutivi in questo campionato (l'ultima volta risale allo scorso aprile contro Bologna e Milan, con anche due successi in quel caso). L'Atalanta ha conquistato 16 punti in 13 giornate di questa Serie A e, nelle precedenti 10 stagioni, solo nel 2018/19 ne ha ottenuti meno di 19 dopo 14 gare giocate in un campionato (18 in quel caso).