2025 finito per Morata: "Mi rialzerò come sempre"

Como, Morata: "Mi rialzerò come ho sempre fatto"

como

In attesa di un comunicato ufficiale del Como, Alvaro Morata commenta sui social il periodo che sta vivendo dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire prima durante il match contro l'Inter: "La frustrazione pesa, però mi riprenderò". Si tratta di un problema all'adduttore della coscia sinistra: tornerà nel 2026

L'anno è finito in anticipo per Alvaro Morata che, in occasione della sconfitta contro l'Inter, è stato costretto al cambio forzato nel primo tempo a causa di un infortunio all'adduttore della coscia sinistra. Lo stop sarà lungo, superiore al mese. In attesa del comunicato ufficiale del Como, l'attaccante ha commentato l'infortunio con un post sui social.

"C'è frustrazione, mi riprenderò"

Le parole dello spagnolo su Instagram. "Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile, per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno". 

