Il Torino è una squadra impantanata nei suoi limiti

Dagli errori individuali al valore reale della rosa, passando per il retroscena sul ritardato ingresso in campo di Masina che ha protato al terzo gol del Milan: la sconfitta subita in rimonta contro i rossoneri accende la luce sui limiti della squadra granata, che - se non cambia velocemente marcia - rischia di trovarsi immischiata nella lotta salvezza
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider