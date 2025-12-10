E' morto Carmelo Miceli, fece la storia nel Lecce

Lutto nel calcio. E' morto a Rende (Cosenza) Carmelo Miceli, storico difensore del Lecce calcio e allenatore. L'ex calciatore è morto a 67 anni mentre stava passeggiando a Rende in via Genova. Miceli è stato colto da un infarto. Immediati i soccorsi ma per l'ex calciatore ma non c'è stato nulla da fare. Era nato a Cosenza, ma per lungo tempo ha militato nel Lecce Calcio dove collezionò 290 presenze tra SerieA e SerieB, risultando il terzo giocatore più presente nella storia del club. In Calabria vestì la maglia del Catanzaro in serie B. Contribuì alla prima promozione del Lecce in Serie A nel 1985 e, dopo il ritiro, ha allenato numerose squadre, soprattutto in Calabria e in Belgio l'Union Saint Gilloise. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'ex, a partire dal club salentino.

calciatore