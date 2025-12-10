E' morto Carmelo Miceli, fece la storia nel Lecce

E' morto Carmelo Miceli, aveva 67 anni: fece la storia nel Leccelutto
E' morto a 67 anni Carmelo Miceli. Nato in Calabria, fu una storica bandiera del Lecce con cui giocò per ben 11 stagioni contribuendo alla prima storica promozione dei giallorossi in Serie A
Lutto nel calcio. E' morto a Rende (Cosenza) Carmelo Miceli, storico difensore del Lecce calcio e allenatore. L'ex calciatore è morto a 67 anni mentre stava passeggiando a Rende in via Genova. Miceli è stato colto da un infarto. Immediati i soccorsi ma per l'ex calciatore ma non c'è stato nulla da fare. Era nato a Cosenza, ma per lungo tempo ha militato nel Lecce Calcio dove collezionò 290 presenze tra SerieA e SerieB, risultando il terzo giocatore più presente nella storia del club. In Calabria vestì la maglia del Catanzaro in serie B. Contribuì alla prima promozione del Lecce in Serie A nel 1985 e, dopo il ritiro, ha allenato numerose squadre, soprattutto in Calabria e in Belgio l'Union Saint Gilloise. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'ex, a partire dal club salentino.
Il cordoglio del Lecce:
"L'Unione Sportiva Lecce esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Carmelo Miceli, protagonista della prima storica promozione in Serie A, che ha vestito la maglia giallorossa per 11 stagioni."