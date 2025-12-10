Con 20 punti in 14 giornate, ha portato la neopromossa Cremonese fra le prime 10 in Serie A, lui che abbiamo imprigionato nel cliché dell’allenatore dei miracoli alle ultime giornate. Ha un aspetto antico e sta nel calcio da disorganico, con la consapevolezza adolescenziale che il fallimento appartiene alla quotidianità e dall’errore non possiamo scappare