La Lazio dei “nonostante” vince anche in 9

A Parma la Lazio firma un’impresa: vince in nove contro undici e ribalta un trend esterno negativo che durava da tempo. Tra emergenze, mercato bloccato e rotazioni forzate, la squadra di Sarri cresce in solidità mentale e difensiva, trova risposte e rilancia uomini inattesi. Questa è la Lazio dei nonostante, che resta compatta e guarda all’Europa