Gli ultimi consulti hanno indotto l'Inter e il giocatore a scegliere di sottoporsi a un intervento chirurgico "di stabilizzazione alla caviglia sinistra" in una clinica di Londra. Lo stop sarà lungo, i tempi di recupero sono stimati tra i due e i tre mesi, nel frattempo l'Inter valuta le opzioni che il mercato di gennaio potrebbe offrire

Denzel Dumfries si è operato alla caviglia: il difensore e l'Inter hanno sciolto i dubbi che rimanevano e hanno optato per l'intervento per risolvere il problema che affligge il giocatore fermo ormai da oltre un mese. Dumfries, come si legge nel comunicato del club, "nel pomeriggio di martedì 16 dicembre è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la 'Fortius Clinic' di Londra". I tempi di recupero che si prospettano non saranno brevi, dovrà restare fermo tra i due e i tre mesi.