Inter, Dumfries operato alla caviglia sinistra: dovrà stare fermo tra i 2 e i tre mesi
Gli ultimi consulti hanno indotto l'Inter e il giocatore a scegliere di sottoporsi a un intervento chirurgico "di stabilizzazione alla caviglia sinistra" in una clinica di Londra. Lo stop sarà lungo, i tempi di recupero sono stimati tra i due e i tre mesi, nel frattempo l'Inter valuta le opzioni che il mercato di gennaio potrebbe offrire
Denzel Dumfries si è operato alla caviglia: il difensore e l'Inter hanno sciolto i dubbi che rimanevano e hanno optato per l'intervento per risolvere il problema che affligge il giocatore fermo ormai da oltre un mese. Dumfries, come si legge nel comunicato del club, "nel pomeriggio di martedì 16 dicembre è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la 'Fortius Clinic' di Londra". I tempi di recupero che si prospettano non saranno brevi, dovrà restare fermo tra i due e i tre mesi.
I tempi di recupero e il mercato
Dumfries è fermo dal 9 novembre, quando durante la partita con la Lazio è stato sostituito a inizio ripresa dopo aver detto a Chivu di aver sentito "girare la caviglia". Partito per il ritiro della nazionale olandese era rientrato a Milano senza mai giocare: da lì, ha alternato riposo a lavoro in palestra, ma continuando a sentire dolore alla caviglia. Adesso bisogna solo valutare i tempi di recupero, che sicuramente saranno lunghi. Nel frattempo, l'Inter ha già iniziato a muoversi: interessa il 23enne Moris Valincic, laterale della Dinamo Zagabria, club dal quale l'Inter ha prelevato Sucic in estate.