Chivu: "Calhanoglu c'è, da valutare se dal 1'"

Bologna-Inter, Chivu prima della Supercoppa: "Calhanoglu c'è, da valutare se da titolare"
L'allenatore dell'Inter alla vigilia della semifinale col Bologna: "Forse non meritavamo di essere qui, ma approfittiamo del format. Di solito la giocano solo i campioni d'Italia e della Coppa Italia. Ci hanno fatto un regalo a noi e al Milan e ce la giocheremo al meglio. Primo trofeo? Non mi cambia nulla, non sono a caccia di reputazione. Come staff abbiamo fatto di tutto per riportare fiducia, autostima, passione e gioia al gruppo". La partita è live venerdì alle 20
Finisce qui la conferenza di Chivu.
Cosa pensa del derby in Supercoppa dell'anno scorso?
"Penso che è l'anno scorso. Ora c'è il Bologna, faremo del nostro meglio e poi si vedrà".
C'è qualcosa che non va negli scontri diretti?
"Non dimentichiamoci che anche Roma è stato uno scontro diretto, e non viene mai nominato. Sappiamo delle insidie delle partite, a prescindere dall'avversario. Dobbiamo dare il massimo, perché nessuno ci regala nulla. Usciamo vincitori o sconfitti, ma usciamo a testa alta dopo averci messo tutto l'impegno possibile".
Cosa si prova ad allenare questo gruppo?
"E' un piacere e un onore allenare questo gruppo. Si sono messi in gioco nonostante le difficoltà e qualche amarezza. È un gruppo unito, ha voglia da vendere. È affamato. Come staff abbiamo fatto di tutto per riportare fiducia, autostima, passione e gioia per questo gioco, che a volte è meraviglioso e a volte bastardo. Però si va sempre avanti a testa alta".
Perché il Bologna mette così in difficoltà l'Inter? E quanto conterebbe per lei vincere subito un trofeo?
"Non mi cambia nulla, non sono a caccia di reputazione. Mi godo la nostra crescita della squadra. Abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo e possiamo fare, solo così si costruiscono squadre con possibilità di vincere trofei. Bologna? Sono scomodi un po' per tutti. Lo erano con Thiago Motta e prima ancora con Mihajlovic. E ora con Italiano".
Come mai avete deciso di arrivare qui dopo le altre?
"Per il freddo (ride, ndr). È una scelta, io addirittura avevo chiesto di arrivare oggi".
Come sta Calhanoglu?
"Calhanoglu si allenato ed è a disposizione. È da valutare se potrà partire dall'inizio o entrare a gara in corso".
Può essere questo trofeo una svolta per mettersi il passato alle spalle?
"E' un trofeo. Ci siamo promessi di battere colpo su colpo, di giocare con determinazione e voglia ogni giorno. È una squadra che ha ancora tanto da dare. È ambiziosa. Forse non meritavamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Di solito la Supercoppa la giocano i campioni d'Italia e quelli della Coppa Italia. Ci hanno fatto un regalo a noi e al Milan e ce la giocheremo al meglio".
Iniziano le domande per Chivu.
Domanda a Bastoni: Chivu ha fatto il torello con voi, lo sentite parte del gruppo?
"Secondo me aveva freddo (ride, ndr). Ripeto: non era facile ripartire dopo l'ultima stagione, e lui ci ha dato una grande spinta a rimetterci in gioco, a lottare. Grande parte dei meriti di oggi sono suoi".
Domanda a Bastoni: quanto ci tenete alla Supercoppa?
"Tanto. Con due partite ti porti a casa un titolo. E un titolo porta autostima e fiducia. Il Bologna negli ultimi anni ci ha creato più di un problema".
Domanda a Bastoni: la sentite la pressione per i big match che, fin qui, non sono andati benissimo?
"Non diamo troppo peso a questa cosa. In questa stagione forse abbiamo sbagliato due tempi, sono dettagli che servono per fare una crescita. Sono molto orgoglioso e fiero di come reagiamo alle voci su problemi che non esistono".
Domanda a Bastoni: come valuta la sua stagione?
"La valuto bene. Sono sempre molto autocritico, cerco sempre la perfezione, consapevole che sia impossibile. Siamo un gruppo onesto che si dice le cose come stanno".
Domanda a Bastoni: all'ultima Supercoppa Lautaro aveva detto che giocare nell'Inter era come giocare al parco con gli amici. Ora quanta voglia c'è di riavere quello spirito?
"Quello spirito non se n'è mai andato del tutto. È fisiologico che, ogni tanto, serva una mano e ci siano dei cali. Dopo quello che è successo non era facile ripartire, ma la spinta da dentro c'è stata".
Tra pochissimo il via della conferenza stampa di Chivu, con lui c'è Bastoni.
Stasera si parte con la prima semifinale Milan-Napoli: le probabili
Conte pensa a Di Lorenzo in difesa con Politano esterno destro di centrocampo. A sinistra Spinazzola dal 1'. In avanti Elmas, con Lang in panchina. Allegri non recupera Leao: sarà Nkunku ad affiancare Pulisic. A centrocampo Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana. In difesa De Winter titolare al posto di Gabbia infortunato. Le probabili scelte di Conte e Allegri. Match in programma a Riad giovedì 18 dicembre alle 20 italiane.
Quando verranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa
Sono ufficiali le date dei recuperi dei match di Serie A che verranno rinviati a causa della Supercoppa Italiana
- Napoli-Parma, mercoledì 14 gennaio ore 18.30
- Inter-Lecce, mercoledì 14 gennaio ore 20.45
- Verona-Bologna, giovedì 15 gennaio ore 18.30
- Como-Milan, giovedì 15 gennaio ore 20.45
Italiano prima della Supercoppa: "Orgogliosi, saremo il quarto incomodo"
E' finita pochi minuti fa la conferenza stampa dell'allenatore rossoblù: "Lucumì sta molto meglio col tendine, Vitik si è aggregato ieri per la prima volta". Su Immobile: "Dall'inizio no, non ha i minuti, ma a partita in corso può darci una grossa mano. Felici di essere qui? No, di più. Chivu ha portato un bel po' di novità, sappiamo di affrontare una delle più forti in Italia e in Europa".
I convocati del Bologna
I giocatori di Italiano sono arrivati martedì in Arabia Saudita. Non si è aggregato ai compagni Freuler, rimasto a Bologna, mentre ci sono Skorupski e Vitik anche se difficilmente saranno pronti per scendere in campo. Ecco l'elenco dei convocati:
- Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.
- Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.
- Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
- Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Le ultime sull'Inter
I nerazzurri sono arrivati a Riad con Calhanoglu e Darmian aggregati al gruppo. Acerbi e Dumfries, invece, sono rimasti a Milano
