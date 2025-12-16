Offerte Sky
Inter, Calhanoglu e Darmian lavorano ancora a parte verso la Supercoppa

inter

Allenamento per l'Inter alla Pinetina, con Darmian e Calhanoglu che hanno lavorato ancora a parte: i due giocatori partiranno con la squadra mercoledì con destinazione Arabia, ma non verrà preso alcun rischio in vista della semifinale di Supercoppa italiana in programma venerdì con il Bologna

LA GUIDA ALLA SUPERCOPPA ITALIANA

L'Inter è tornata a lavorare sul campo di allenamento alla Pinetina in vista della semifinale di Supercoppa Italiana 2025, che vedrà i nerazzurri esordire venerdì contro il Bologna, per poi giocare l'eventuale finale domenica contro la vincente di Napoli-Milan. Il gruppo si è allenato sotto gli occhi di mister Chivu, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato sia Calhanoglu che Darmian.  Il turco è reduce dal problema muscolare accusato contro il Liverpool, mentre il difensore  deve ancora rimettersi in forma dopo lo stop degli ultimi mesi. I due giocatori partiranno regolarmente per l'Arabia con i compagni, ma non verrà preso alcun rischio e saranno gestiti con cautela. Il programma di avvicinamento alla sfida con il Bologna prevede un allenamento per mercoledì mattina e la partenza per l'Arabia Saudita nel pomeriggio. L'Inter giocherà la semifinale di Supercoppa contro il Bologna venerdì 19 dicembre alle ore 20 italiane (le 22 locali) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riad.

