Calhanoglu e Darmian lavorano ancora a parte

L'Inter è tornata a lavorare sul campo di allenamento alla Pinetina in vista della semifinale di Supercoppa Italiana 2025, che vedrà i nerazzurri esordire venerdì contro il Bologna, per poi giocare l'eventuale finale domenica contro la vincente di Napoli-Milan. Il gruppo si è allenato sotto gli occhi di mister Chivu, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato sia Calhanoglu che Darmian. Il turco è reduce dal problema muscolare accusato contro il Liverpool, mentre il difensore deve ancora rimettersi in forma dopo lo stop degli ultimi mesi. I due giocatori partiranno regolarmente per l'Arabia con i compagni, ma non verrà preso alcun rischio e saranno gestiti con cautela. Il programma di avvicinamento alla sfida con il Bologna prevede un allenamento per mercoledì mattina e la partenza per l'Arabia Saudita nel pomeriggio. L'Inter giocherà la semifinale di Supercoppa contro il Bologna venerdì 19 dicembre alle ore 20 italiane (le 22 locali) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riad.