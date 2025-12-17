Milan ha deciso: Gimenez si opera alla caviglia

L'attaccante del Milan Santi Gimenez si opererà alla caviglia. La decisione è stata presa dopo settimane di terapia conservativa e dopo l'ultimo consulto medico fatto in Olanda. L'attaccante messicano dovrà restare lontano dai campi almeno per due mesi poi comincerà la preparazione con l'obiettivo di rientrare in primavera e prepararsi al prossimo Mondiale che il Messico giocherà in casa

L'ultima volta in campionato è sceso in campo lo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta. La prossima rischia di essere alle porte della primavera. Per Santiago Gimenez non c'è pace ma il dolore alla caviglia sinistra che lo tormenta da settimane non accenna a passare e allora, in accordo con il Milan e dopo l'ultimo consulto medico avuto in Olanda, la decisione è quella di procedere a una operazione per risolvere in maniera definitiva il problema. La terapia conservativa, inizialmente scelta, non ha dato i frutti sperati e l'attaccante messicano continua a sentire un dolore forte che gli impedisce di allenarsi con continuità. L'intervento potrebbe, nella migliore delle ipotesi, tenerlo fermo per almeno due mesi. L'obiettivo di Gimenez è di ritornare in campo al meglio entro marzo per poter preparare anche il prossimo Mondiale che giocherà, con la Nazionale messicana in casa