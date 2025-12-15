 Serie A 2025 2026, squadre con la più alta media spettatori. Classifica | Sky Sport
Serie A 2025-2026, le squadre con la più alta media spettatori: la CLASSIFICA

Il sito Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre con la maggior media spettatori allo stadio: in testa c'è il Milan, con una media da ben 73 mila tifosi. Di seguito la classifica completa

La media spettatori in Serie A: Milan in testa

Serie A

Il sito Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre con la maggior media spettatori allo stadio

