Serie A 2025-2026, le squadre con la più alta media spettatori: la CLASSIFICA
Il sito Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre con la maggior media spettatori allo stadio: in testa c'è il Milan, con una media da ben 73 mila tifosi. Di seguito la classifica completa
- Stadio: Sinigaglia
- Media spettatori: 11.2K
- Stadio: Cetilar Arena
- Media spettatori: 11.3K
- Stadio: Zini
- Media spettatori: 12.6K
- Stadio: Mapei tadium
- Media spettatori: 14.2K
- Stadio: Unipol Domus
- Media spettatori: 15.9K
- Stadio: Tardini
- Media spettatori: 18.7K
- Stadio: Franchi
- Media spettatori: 20.5K
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Media spettatori: 21.7K
- Stadio: Grande Torino
- Media spettatori: 22K
- Stadio: New Balance Arena
- Media spettatori: 22.2K
- Stadio: Bentegodi
- Media spettatori: 24.2K
- Stadio: Via del Mare
- Media spettatori: 25.5k
- Stadio: Dall'Ara
- Media spettatori: 28.1K
- Stadio: Marassi
- Media spettatori: 31.3K
- Stadio: Olimpico
- Media spettatori: 40.4K
- Stadio: Allianz Stadium
- Media spettatori: 40.8K
- Stadio: Maradona
- Media spettatori: 50.7K
- Stadio: Olimpico
- Media spettatori: 63K
- Stadio: San Siro
- Media spettatori: 71.9K
- Stadio: San Siro
- Media spettatori: 73K