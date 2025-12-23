Napoli, la cena di Natale con la Supercoppa

Dopo la conquista della Supercoppa italiana con la vittoria sul Bologna, il Napoli si è ritrovato a Posillipo per la consueta cena di Natale. Una serata all'insegna dell'allegria e della serenità con la Supercoppa presente a fare da 'regalo sotto l'albero'. Inevitabile la colonna sonora ai tavoli con i calciatori che hanno intonato 'O surdato 'nnammurato'

Una cena di Natale senza regalo sarebbe stata un po' più triste. Lo aveva detto Antonio Conte nel match post Bologna: "Possiamo trascorrere un Natale più sereno", con la Supercoppa italiana sotto l'albero, altro motivo d'orgoglio dopo lo Scudetto conquistato, secondo titolo del 2025, due in un anno come non accadeva dai tempi di Maradona. Posillipo è stato il teatro di un banchetto all'insegna dell'allegria e della serenità: tutti presenti, compresa la Supercoppa Italiana, sfoggiata con orgoglio sui social da Matteo Politano , una delle mosse 'tattiche' di Conte, da esterno a tutta fascia sulla carta ad attaccante aggiunto insieme alle meraviglie di Hojlund e Neres e all'estrema utilità di Elmas .

E la squadra canta 'O surdato 'nnammurato'

Insomma, una serata in cui, anche Romelu Lukaku è parso sereno, pronto a rientrare e a 'riconquistare' un posto da titolare, non semplice con un Hojlund in così grande forma. Ma per il prosieguo della stagione, i tanti impegni e gli imprevisti dietro l'angolo, serviranno davvero tutti. Un sorridente De Laurentiis ha raggiunto la squadra e anche Antonio Conte è stato tra i primi ad arrivare, per non perdersi un'allegria contagiosa che faccia da spinta per i prossimi impegni. Immancabilmente, la colonna sonora della serata è stata "O surdato 'nnammurato".