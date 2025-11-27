Cremonese-Napoli 0-2
45'+3 - Finisce il primo tempo allo "Zini". Napoli avanti 2-0 grazie a una doppietta di Hojlund
La Cremonese ospita allo "Zini" il Napoli per la 17^ giornata di Serie A. Hojlund protagonista del primo tempo: il danese prima sblocca il risultato al 13', poi raddoppia al 45'. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
45'+3 - Ammonito McTominay, fallo su Barbieri
45' - Concessi 2 minuti di recupero
45' - Ancora Hojlund, raddoppio Napoli! Cross di Politano dalla destra, McTominay tocca il pallone che termina nella zona del danese che ben appostato la mette dentro
43' - Spinazzola serve Hojlund, che controlla all'interno dell'area e serve Di Lorenzo. Quest'ultimo prova la conclusione di punta con il pallone che viene deviato ancora una volta in angolo
42' - Spinazzola prova il cross dalla corsia di sinistra, pallone deviato in angolo
40' - Bell'azione del Napoli con Hojlund che serve Neres, quest'ultimo vede l'inserimento di McTominay in area e lo serve ma lo scozzese strozza troppo il tiro che finisce sul fondo
38' - Bella giocata di Neres al limite che poi si allarga sulla destra e cross. Pallone raccolto da Spinazzola sull'altra corsia e poi deviato in angolo dalla difesa della Cremonese
35' - Lancio profondo di Milinkovic per Hojlund, Baschirotto non riesce a intervenire ma l'attaccante del Napoli controlla male e Audero può bloccare
35' - Cross di Vardy dalla sinistra, Spinazzola allontana
34' - Primo giallo del match, ammonito Juan Jesus
27' - Gran giocata di Zerbin che salta l'avversario, si butta in area di rigore e finisce a terra dopo un contatto con Rrahmani. Proteste della Cremonese ma per Mariani, come si sente dalla ref-cam, "non è mai rigore"
24' - Gran filtrante di Politano per Hojlund che si libera di Baschirotto, prova a saltare Audero ma il portiere della Cremonese sceglie bene il tempo e tocca il pallone in uscita salvando la sua squadra
21' - Gran giocata di Hojlund che libera di tacco Neres, quest'ultimo prova il tiro a giro sul palo lungo dal limite dell'area ma il pallone non prende il giro sperato e termina sul fondo
17' - Lancio in profondità per Vardy, attento Milinkovic-Savic che esce fuori dalla sua area e anticipa l'attaccante
16' - Risposta della Cremonese: calcio di punizione battuto da Pezzella dalla corsia di sinistra, Bianchetti calcia di prima ma il pallone termina alto sopra la traversa
13' - La sblocca il Napoli con Hojlund! Cross di Politano respinto dalla difesa della Cremonese che termina al limite nella zona di Spinazzola che calcia di prima. Il pallone viene deviato e carambola sui piedi dell'attaccante che, a porta spalancata, la mette dentro
11' - Primo calcio d'angolo per il Napoli che prova lo schema con il tocco corto, Vardy allontana il cross di testa
7' - Conclusione dalla distanza di Terracciano: il pallone rimbalza davanti Milinkovic-Savic che blocca senza problemi
6' - Cross di Zerbin dalla destra, Sanabria prova il controllo all'interno dell'area ma la difesa del Napoli allontana
4' - Bella combinazione nello stretto del Napoli che libera McTominay al cross dal fondo, Audero blocca
Primo pallone mosso dal Napoli
Squadre in campo, tra poco si parte!
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. All. Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte.
Manna, ds del Napoli, è intervenuto su Dazn prima del match: "La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso. Siamo una delle società, se non la società più sana con liquidità e patrimonio netto positivo. Avere il mercato bloccato e non poter acquistare prima di fare cessioni per me è un enorme paradosso. Lang e Lucca restano? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Ne abbiamo parlato già diverse volte, soprattutto di Lorenzo che è un attaccante che noi abbiamo voluto. Bisogna poter dare di più, lo spazio è anche limitato perché abbiamo un attaccante che si è integrato bene, che è forte e che sta dimostrando sul campo il suo valore. Lucca deve farsi trovare pronto, poi vediamo cosa succede a gennaio, noi non escludiamo nulla".
Il prossimo sarà il 150° gol di Jamie Vardy nei Big-5 campionati europei; 115 delle 149 reti realizzate dal classe 1987 in questi tornei sono arrivati dopo aver compiuto i 30 anni e, nel periodo (da gennaio 2017), tra chi ha segnato almeno le sue stesse reti, solo Cristiano Ronaldo (141 gol, classe 1985) ha un età più elevata dell’attaccante grigiorosso. Finora, l'unico inglese ad aver segnato contro il Napoli in Serie A nel XXI secolo è stato Tammy Abraham (il 28 aprile 2024 con la Roma).
La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove). Dall'altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (4 pareggi, 1 sconfitta): 2-0 contro il Sassuolo in quella più recente lo scorso 23 agosto, dopo che aveva ottenuto 18 successi nelle precedenti 21 gare fuori casa in campionato contro queste formazioni (3 sconfitte).
Il Napoli non è sceso in campo nello scorso turno di campionato poiché era impegnato in Arabia Saudita nella Supercoppa Italiana. Gli azzurri hanno vinto il trofeo per la terza volta nella loro storia battendo in finale il Bologna 2-0.
Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni (2 vittorie), tante quante sconfitte nelle precedenti 33 gare fuori casa ufficiali (14 vittorie, 12 pareggi, 7 sconfitte). In aggiunta, i partenopei hanno registrato almeno sette sconfitte nelle prime 11trasferte stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta dal 2007/08 (sette - in quel caso persero anche la 12ª partita fuori casa).
Il Napoli ha perso 0-1 contro l'Udinese l'ultimo match di campionato prima di partire per la Supercoppa Italiana; gli azzurri non incassano due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2023 (0-3 contro l'Inter e 0-1 contro la Juventus in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).
Dall'inizio dell'ultima settimana di ottobre, quando David Neres ha registrato la sua prima partecipazione attiva stagionale (assist contro il PSV in Champions League), il brasiliano è l'unico giocatore di Serie A ad essere stato coinvolto in 10 reti tra tutte le competizioni, grazie a sei reti e quattro passaggi vincenti. Dopo il gol contro il Milan e la doppietta contro il Bologna, l'esterno azzurro potrebbe segnare per tre match di fila all-comps per la prima volta con la maglia di un club dei Big-10 campionati europei.
La Cremonese ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide di Serie A contro squadre che occupavano posizioni nella prima metà di classifica ad inizio giornata (vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Lazio): uno in più di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti nove gare di questo tipo nel torneo (3 pareggi, 6 sconfitte).
Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce nel match più recente allo Zini, la Cremonese potrebbe vincere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 1995 con Luigi Simoni allenatore.
La Cremonese ha perso solo una delle otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (2 vittorie, 5 pareggi), tuttavia proprio quella più recente il 9 ottobre 2022 (1-4).
Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro la Cremonese in Serie A (8 vittorie, 6 pareggi), vincendo entrambe le ultime due nella stagione 2022/23 con uno score tra andata e ritorno di 7-1.
La Cremonese ospita il Napoli per la 17^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 15, gara in diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky