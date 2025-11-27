Manna, ds del Napoli, è intervenuto su Dazn prima del match: "La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso. Siamo una delle società, se non la società più sana con liquidità e patrimonio netto positivo. Avere il mercato bloccato e non poter acquistare prima di fare cessioni per me è un enorme paradosso. Lang e Lucca restano? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Ne abbiamo parlato già diverse volte, soprattutto di Lorenzo che è un attaccante che noi abbiamo voluto. Bisogna poter dare di più, lo spazio è anche limitato perché abbiamo un attaccante che si è integrato bene, che è forte e che sta dimostrando sul campo il suo valore. Lucca deve farsi trovare pronto, poi vediamo cosa succede a gennaio, noi non escludiamo nulla".