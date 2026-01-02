Offerte Sky
Inter-Bologna, Acerbi torna a disposizione. Per Bonny e Darmian lavoro personalizzato

inter

Acerbi - infortunatosi nella sfida di Champions dello scorso 9 dicembre contro il Liverpool - tornerà a disposizione di Chivu per la partita contro il Bologna, in programma domenica 4 gennaio alle 20.45 a San Siro. Bonny e Darmian hanno svolto ancora allenamenti differenziati. L'attaccante proverà a esserci a Parma (7 gennaio), per l'esterno l'obiettivo è invece il match col Napoli (11 gennaio)

L'Inter prepara ad Appiano Gentile la partita contro il Bologna, in programma domenica 4 gennaio alle 20.45 a San Siro. Francesco Acerbi - fermo dalla partita contro il Liverpool dello scorso 9 dicembre, per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra - è tornato stabilmente in gruppo questa settimana e sarà nella lista dei convocati di Cristian Chivu. Ange-Yoan Bonny e Matteo Darmian hanno invece svolto un lavoro personalizzato. L'attaccante - che aveva subito una leggera distorsione al ginocchio sinistro in allenamento prima della partita cotro l'Atalanta - punta la trasferta di Parma contro la sua ex squadra (mercoledì 7 gennaio). L'esterno - che non ha ancora pienamente recuperato la condizione dopo il problema al polpaccio dello scorso ottobre e che in questa stagione ha giocato solamente 27 minuti - potrebbe invece essere a disposizione per domenica 11 gennaio, quando a San Siro andrà in scena il big match scudetto contro il Napoli.

