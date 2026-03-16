Dove vedere Cremonese-Fiorentina

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I numeri di Cremonese e Fiorentina

La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le 13 sfide di Serie A contro la Cremonese, con un bilancio di sette successi e sei pareggi. La Cremonese non ha trovato la rete nelle ultime tre sfide interne contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle tre precedenti aveva sempre realizzato esattamente un gol; contro nessuna avversaria ha mai giocato quattro partite interne consecutive senza riuscire a segnare nella competizione. Nonostante la Fiorentina non abbia trovato il successo in cinque delle sette sfide contro avversarie neopromose disputate dal 2025 in Serie A (2N, 3P), ha vinto le due più recenti, entrambe per 1-0, una delle quali proprio contro la Cremonese (lo scorso 4 gennaio). La Cremonese è la squadra che ha collezionato meno punti in Serie A nelle ultime 14 giornate, appena quattro (4N, 10P); dall'altra parte, la Fiorentina era la formazione che ne aveva ottenuti meno nelle 14 precedenti (sei). Nonostante la Fiorentina sia imbattuta in quattro delle ultime cinque gare di campionato (2V, 2N), non ha trovato la rete nelle due più recenti (contro Udinese e Parma). La Cremonese non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare interne in Serie A (due pareggi per 0-0 e due sconfitte nel parziale). La Cremonese ha vinto solo una delle 12 partite di Serie A giocate di lunedì, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte; dall'altra parte, la Fiorentina ha perso ben cinque degli ultimi sei incontri di campionato disputati in questo giorno della settimana (1V).