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Cremonese, Nicola a rischio esonero: Gotti favorito su Giampaolo in caso di cambio

cremonese

La dirigenza della Cremonese sta facendo delle valutazioni sul futuro Davide Nicola dopo la pesante sconfitta nello scontro salvezza contro la Fiorentina. Qualora si dovesse optare per un esonero, Luca Gotti è favorito su Marco Giampaolo per ereditare la panchina grigiorossa

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Il futuro di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese è in bilico. Pesante ko interno per la squadra grigiorossa nello scontro salvezza contro la Fiorentina, che si è imposta 4-1 allo 'Zini'. Quarta sconfitta consecutiva e terzultimo posto in classifica a -3 dal Lecce (17°), con la dirigenza che sta valutando se cambiare guida tecnica. Qualora la società dovesse decidere di esonerare Nicola, Luca Gotti è favorito su Marco Giampaolo. Quest'ultimo già allenato la Cremonese nella stagione 2014/15.

"Questa situazione non si risolve aggiungendo nervosismo"

Nicola ha commentato su Dazn il match dello 'Zini': "Cerco sempre di essere onesto e obiettivo. E' comprensibile che lo stadio possa esprimere dissenso, però proprio in questi momenti bisogna avere la forza di rimanere vicino alla squadra. Non mi sento di dire qualcosa alla nostra gente che ci ha sempre supportati. Forse è anche giusto che manifesti un po' di nervosismo, di delusione, anche questo può essere d'aiuto in una forma diversa. La squadra stasera ha dato tutto quello che poteva, ma in questo momento c'è un po' di fragilità. In questo momento preferisco guardare i pregi dei giocatori, non metterli nelle condizioni di sentirsi in colpa o di non credere più nell'obiettivo. La salvezza è a tre punti. Certo che se giochi con questa fragilità non è facile, dobbiamo e vogliamo creare una svolta". Poi a Nicola viene chiesto se sente la sua panchina a rischio: "Noi ci mettiamo da soli in discussione. Se in un periodo non vengono i risultati, cerchi di provare soluzioni e situazioni diverse. Siamo troppo fragili nel prendere gol, starà a noi valutare come possiamo risolvere questa situazione, ma non si risolve secondo me aggiungendo nervosismo, tristezza o depressione. Si risolve con l'entusiasmo di chi sa che comunque la salvezza a tre punti di distanza. Secondo me tutto si può ancora conquistare".

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