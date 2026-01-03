La partita Genoa-Pisa, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Pisa

Il Genoa non ha perso nessuno dei sei precedenti contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e quattro pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo - sei anche contro il Crotone. Il bilancio dei confronti tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità, con otto successi per parte e 12 pareggi. Il Genoa ha perso le ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto imbattuto per cinque gare (3V, 2N) sotto la guida di Domenico Criscito e Daniele De Rossi; i liguri non registrano una striscia più lunga di sconfitte consecutive nella competizione da dicembre 2021 (con Shevchenko in panchina). Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due gare interne con Daniele De Rossi in panchina (1V, 1N), il Genoa ha perso le due più recenti e potrebbe incassare tre sconfitte casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima, in generale, infatti, risale alle ultime tre partite giocate al Ferraris nella scorsa edizione del torneo, con Patrick Vieira come allenatore. Il Pisa non è riuscito a segnare in 10 delle 17 partite stagionali di Serie A; nei maggiori 10 campionati europei solo lo Slovácko (12) e il Real Oviedo (13) hanno fatto peggio finora (a quota 10 anche Eyüpspor, Baník Ostrava e Wolverhampton Wanderers - senza considerare la partita dei Wolves del 30/12). Il Pisa ha pareggiato cinque delle otto trasferte giocate finora in questo campionato (3P): record di match esterni terminati in parità per una singola squadra nella Serie A 2025/26.