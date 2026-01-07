Offerte Sky
Pedro Felipe, chi è il difensore che ha 'rubato' il cappello a Spalletti. VIDEO

VIDEO

Un episodio divertente nella serata che ha visto la Juventus tornare a vincere contro il Sassuolo. Durante l'esultanza per il gol di David, a Luciano Spalletti è stato 'rubato' il cappellino. Ecco chi c'è dietro allo scherzo al tecnico bianconero... 

SASSUOLO-JUVENTUS, GLI HIGHLIGHTS

Luciano Spalletti al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha ritrovato David... ma ha perso il cappellino! Già, perché nell'esultanza sfrenata di tutta la squadra per il terzo gol della Juventus contro il Sassuolo firmato dal centravanti canadese, una mano ha sfilato il copricapo al tecnico mentre era immerso tra abbracci e pacche con la squadra. Lo scherzo è arrivato per mano di Pedro Felipe, difensore brasiliano classe 2004, aggregato per il match di martedì sera contro il Sassuolo. 

Chi è Pedro Felipe: il difensore della Juve e lo scherzo del cappellino a Spalletti

Brasiliano, difensore centrale classe 2004 arrivato due anni fa dal Palmeiras, Pedro Felipe non ha ancora esordito in prima squadra ma è aggregato stabilmente nell'ultimo periodo a causa dei tanti infortuni (Bremer, Gatti, Rugani). Reduce dalla lesione del legamento crociato, il difensore brasiliano è tornato a giocare con continuità con la Next Gen in questa stagione, tanto da meritarsi la prima convocazione con la Prima squadra nel match contro il Milan. 

  • Nome: Pedro Felipe
  • Anno di nascita: 2004
  • Nazionalità: brasiliana
  • Ruolo: difensore centrale
  • Arrivo alla Juve: dal Palmeiras (Prestito e poi a titolo definitivo)

 

