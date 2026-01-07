Luciano Spalletti al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha ritrovato David... ma ha perso il cappellino! Già, perché nell'esultanza sfrenata di tutta la squadra per il terzo gol della Juventus contro il Sassuolo firmato dal centravanti canadese, una mano ha sfilato il copricapo al tecnico mentre era immerso tra abbracci e pacche con la squadra. Lo scherzo è arrivato per mano di Pedro Felipe, difensore brasiliano classe 2004, aggregato per il match di martedì sera contro il Sassuolo.