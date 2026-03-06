Dybala, operazione dopo l'infortunio al ginocchio: le news da Roma
Questa mattina per l'argentino operazione esplorativa in artroscopia a Villa Stuart con il professor Mariani. Paulo Dybala e la Roma di comune accordo hanno deciso di procedere con un intervento per approfondire le condizioni del ginocchio sinistro: solo dopo sarà possibile valutare i tempi di recupero. Ieri il ritorno in gruppo di Dybala che però ha avvertito un altro fastidio e ha interrotto la seduta a Trigoria
Paulo Dybala si opera. L’attaccante argentino della Roma stamattina è a Villa Stuart dal professor Mariani per sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, dopo il nuovo dolore accusato ieri in allenamento a Trigoria. L’operazione è tecnicamente considerata dai medici esplorativa, per approfondire le condizioni del ginocchio di Dybala. Soltanto dopo verrà valutata eventualmente la fase successiva e soltanto dopo sarà quindi possibile considerare i tempi di recupero dell'argentino.
Dybala, 15 partite saltate e contratto in scadenza
Con la trasferta di domenica al Ferraris di Genova, a cui Paulo Dybala quindi non prenderà parte, diventeranno 15 le gare saltate dall'argentino in questa stagione, ancora una volta segnata dagli infortuni. Per Gian Piero Gasperini un’altra assenza, oltre a quella di Matias Soulé, che non sarà della partita con il Genoa. Arrivato alla Roma nel luglio del 2022, è da ricordare che Dybala ha il contratto con i giallorossi in scadenza al prossimo 30 di giugno.