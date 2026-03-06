Offerte Sky
Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 28^ giornata

guida tv

Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo la 28^ giornata di Serie A su Sky e NOW con 3 gare in co-esclusiva: Juventus-Pisa, Genoa-Roma e Lazio-Sassuolo. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo appuntamento con la ventottesima giornata della stagione su Sky e NOW. Sabato alle 20.45 si gioca Juventus-Pisa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 in campo Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Lazio-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera si parte alle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella, Fabio Quagliarella e l’ingegnere Luigi Mazzola, che fornirà un’analisi sull’inizio della nuova e rivoluzionaria stagione di F1, in programma questo weekend in Australia. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Roberta Noè, con Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Walter Zenga e Giancarlo Marocchi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione della 28^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 6 marzo

  • dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sanguliano, Massimo Marianella, Fabio Quagliarella e Luigi Mazzola

Sabato 7 marzo

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano
  • alle 20.45: JUVENTUS-PISA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo.  Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Domenica 8 marzo

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Roberta Noè, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Walter Zenga e Giancarlo Marocchi
  • alle 18.00: GENOA-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi. Inviati Riccardo Re e Angelo Mangiante
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti

Lunedì 9 marzo

  • dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo
  • alle 20.45: LAZIO-SASSUOLO su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Dario Massara, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Petrucci e Marina Presello

