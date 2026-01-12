Nel secondo episodio della produzione originale Sky Sport, Alessandro Del Piero ripercorre, tra ricordi, immagini d’archivio e testimonianze, uno degli anni più iconici della sua carriera. Da oggi, lunedì 12 gennaio, su Sky e in streaming su NOW. Disponibile on demand, insieme al primo episodio COME IL 1996 HA CAMBIATO LA VITA DI DEL PIERO

Il racconto personale e sportivo di Alessandro Del Piero continua nel secondo episodio della nuova produzione originale Sky Sport “1996, L’anno di Del Piero”, dedicata a quello che lo stesso campione definisce l’anno che gli cambiò la vita. Appuntamento lunedì 12 gennaio, alle 14.15, alle 18.15 e alle 00.30 su Sky Sport Calcio, alle 16.30 e alle 23.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, insieme alla prima puntata. Al centro della puntata ci sono i due estremi di quella stagione. Il momento più difficile con i mesi senza gol del giovane Alessandro Del Piero, le critiche ricevute e il suo percorso di crescita e all'opposto i due storici successi: la Champions League conquistata nella notte di Roma del 22 maggio 1996 contro l'Ajax con il racconto delle ore precedenti a quella storica serata e la festa dopo aver alzato la coppa più importante, fino alla Coppa Intercontinentale vinta a dicembre a Tokyo contro il River Plate con un gol dello stesso numero 10. Un percorso storico e agonistico vissuto anche attraverso la leggendaria telecronaca di Massimo Marianella per Telepiù, che rievoca l’emozione di quella trasferta dall’altra parte del mondo e il significato profondo di giocare una finale così ambita.

L'analisi storica e le immagini d'archivio Il documentario propone inoltre la profonda trasformazione della Juventus nell’estate del 1996. Le partenze, tra gli altri, di due giocatori carismatici come Gianluca Vialli e Fabrizio Ravanelli, l’arrivo di nuovi campioni come Zinédine Zidane e Alen Bokšić. Una vera e propria rivoluzione tecnica che porta Alessandro Del Piero, il numero 10 sempre più al centro del progetto bianconero, con una squadra disegnata per esaltare il suo talento e la sua visione di gioco. A rendere ancora più ricco il racconto, un imponente lavoro di archivio: programmi televisivi, parole di compagni e avversari prima e dopo le partite, immagini e contributi recuperati in mesi di ricerca, che restituiscono l’atmosfera di un’epoca e la portata di quelle imprese. Il valore di quel 1996 viene approfondito inoltre grazie ai tanti contributi di analisi storica, affidati a grandi firme del giornalismo sportivo che vissero quegli eventi in prima linea. Insieme a Massimo Marianella, anche Bruno Longhi, storica voce Mediaset; Darwin Pastorin, allora inviato di Tuttosport; Paolo Condò, oggi commentatore di Sky Sport, ma nel 1996 inviato della Gazzetta dello Sport, ripercorrono il contesto sportivo, politico e sociale di un anno chiave per il calcio italiano e mondiale. Una ricostruzione completa e appassionata, che va oltre il campo da gioco e restituisce il significato profondo di un’annata irripetibile, per Del Piero, per la Juventus e per tutta la storia del calcio.