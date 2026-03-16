Prima la grande paura, poi la grande gioia. È stato un weekend decisamente insolito per Lameck Banda , per fortuna terminato nel migliore dei modi dopo il malore che aveva accusato durante Napoli-Lecce . A raccontare il lieto fine è stato lo stesso club, 'annunciando' sui social "La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn . L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!".

Il lungo weekend di Banda

Nella parte finale della partita giocata sabato tra Napoli e Lecce, Banda si era accasciato vicino alla panchina degli azzurri lamentando un malore dopo un contrasto di gioco con Gutierrez. L'attaccante zambiano era rimasto cosciente tutto il tempo, ma trasportato fuori dal campo in barella e poi in ospedale per accertamenti che hanno dato esito negativo e permesso al giocatore di essere dimesso la domenica mattina. A quel punto è tornato nella città salentina, giusto in tempo per assistere alla nascita di sua figlia.