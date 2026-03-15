L'allenatore del Milan commenta la sconfitta dell'Olimpico: "Loro hanno fatto una grande partita nel primo tempo, poi sono calati e noi non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo perso troppi duelli e poi abbiamo sbagliato molto tecnicamente". A -8 dall'Inter: "Bisogna essere realisti e pensare a quelle dietro, col Torino è una gara fondamentale per la Champions"

Massimiliano Allegri analizza con lucidità la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: " Sapevamo delle difficoltà di questa partita, con i tifosi che tornavano allo stadio, per loro era molto importante e hanno fatto una gara importante specialmente nel primo tempo - dice - Bisognava essere più ordinati, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente , poi loro sono calati abbiamo fatto un buon secondo tempo e non abbiamo fatto gol". Il Milan scivola a -8 dall'Inter: "Bisogna resettare subito, tutti parlavano di Scudetto ma io credo che bisogna essere realisti e rimanere focalizzati sull'obiettivo della Champions altrimenti si distrugge ciò che di buono abbiamo fatto". Leao arrabbiato per la sostituzione: " Poteva essere servito meglio ed è rimasto un po' arrabbiato, perché tutti ci tenevano a vincere, potevamo allungare su quelli dietro, bisogna restare sereni e fare meglio in alcune situazioni di gara".

"Persi troppi duelli, ripartiamo e pensiamo solo al Torino"

Nello specifico della gara e sulle cose da migliorare: "Penso che nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente con molti uomini sopra la linea della palla, loro sono bravissimi in campo aperto, giocano più in verticale e questi gol non si devono prendere, poi hanno corso molto - spiega ancora - Credo che abbiamo preso più contropiedi stasera che in tutta la stagione, abbiamo perso molti duelli, nel secondo tempo è stato diverso. Perché? E' difficile spiegarlo, nel primo tempo non eravamo ordinati e abbiamo dovuto accettare questi uno contro uno". Ed ancora: "Il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace per la sconfitta di stasera perché potevamo accorciare sull'Inter. Dobbiamo stare molto attenti, la quinta è a sette punti, dobbiamo accettare questa sconfitta con amarezza e da martedì pensare solo al Torino. La partita di sabato è di vitale importanza per la Champions".