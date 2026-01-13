A partire dal prossimo weekend, le gare delle giovanili della Lazio disputate in casa si potranno vedere gratuitamente su sito e app. Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile: "È una visione che guarda al lungo periodo e che accompagna la crescita dei giovani, dentro e fuori dal campo"

Novità in casa Lazio. La società ha annunciato che a partire dal prossimo weekend, quello del 17-18 gennaio, sul sito sslazio.it e sull'app ufficiale, tutti gli utenti registrati potranno vedere gratuitamente le gare ufficiali disputate in casa dalle squadre giovanili agonistiche della Lazio, dall’Under 14 fino ad arrivare all’Under 18, con produzione, regia e commento editoriale interamente realizzati dal club. "Un progetto che rafforza la valorizzazione del settore giovanile - si legge nel comunicato del club -. E’ un investimento sul futuro, sulla crescita dei giovani e sul legame profondo tra la Lazio e la sua comunità ".

Lotito: "Visione che accompagna la crescita dei giovani" "La possibilità di raccontare in modo strutturato il percorso dei nostri ragazzi rafforza la responsabilità educativa e sportiva del club e crea un collegamento diretto tra il vivaio, le famiglie e l’intero mondo Lazio – ha spiegato Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile -. È una visione che guarda al lungo periodo e che accompagna la crescita dei giovani, dentro e fuori dal campo".