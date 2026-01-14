Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Arcese: "Arena un predestinato, l'ho capito subito. Ricorda Inzaghi, l'ho scoperto così"

Valentino Della Casa

Il gol segnato in Coppa Italia ha acceso ancora di più i riflettori su Arena. La sua storia parte da lontanissimo. “Ci siamo presi la responsabilità di portarlo dall'Australia, gli avevamo fatto una promessa”, dice Marco Arcese, che ebbe l'intuizione di prenderlo per il Pescara. Così è nato un baby fenomeno

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ