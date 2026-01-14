La Chapecoense ha presentato una maglia granata per i portieri come tributo al Torino, simbolo di un legame nato dalla tragedia e rafforzato nel tempo. Un bellissimo gesto a cui ha risposto anche il club piemontese sui social: "Per sempre amici!"

La Chapecoense ha celebrato nuovamente il profondo legame che la unisce al Torino, nato dopo il tragico incidente aereo del 2016, con un gesto simbolico e carico di significato: una nuova maglia granata destinata ai portieri. Il club brasiliano ha definito la divisa "più che una maglia, un simbolo di solidarietà, valori condivisi e della certezza che il calcio crea legami che il tempo non può cancellare". Un omaggio che rinnova l’amicizia con i granata, già manifestata nel 2021-22 quando i portieri del Torino indossarono una maglia verde in onore della Chape. Sui social, il messaggio è chiaro e condiviso: "Per sempre amici".