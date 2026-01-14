Recupero a Verona per il Bologna di Vincenzo Italiano che andrà a caccia di una vittoria in campionato che manca dal 22 novembre: "Nel girone di ritorno dobbiamo fare meno errori possibili, abbiamo la possibilità di ripartire. Il sogno del presidente e di tutti noi è restare in Europa". E sui singoli: "Skorupski c'è, Immobile non ha i minuti per partire dall'inizio"

Fare meno errori e ripartire, per provare a centrare l'obiettivo Europa. È la ricetta di Vincenzo Italiano in vista della seconda parte di stagione che attende il Bologna. Un cammino che passa da Verona, con il recupero della 16^ giornata di campionato. "Il Verona in casa fa sempre bene - ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore rossoblù, Vincenzo Italiano - Dobbiamo fare continuità alla prestazione fino al 60° minuto contro il Como". Al Bentegodi il Bologna andrà a caccia di una vittoria che in campionato manca dal 22 novembre, contro l'Udinese. "Dobbiamo cercare di fare meno errori possibili nel girone di ritorno - ha aggiunto Italiano - Abbiamo la possibilità di ripartire e tornare a fare punti. Il sogno del presidente e di tutti noi è quello di mantenere il Bologna in Europa, qualunque essa sia. Ho letto che siamo a -16 dalla capolista, ma non è mai stato il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di essere quelli che siamo stati fino a un mese fa".