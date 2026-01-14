Offerte Sky
Verona-Bologna, Italiano: "Dobbiamo ripartire e tornare a fare punti"

bologna

Recupero a Verona per il Bologna di Vincenzo Italiano che andrà a caccia di una vittoria in campionato che manca dal 22 novembre: "Nel girone di ritorno dobbiamo fare meno errori possibili, abbiamo la possibilità di ripartire. Il sogno del presidente e di tutti noi è restare in Europa". E sui singoli: "Skorupski c'è, Immobile non ha i minuti per partire dall'inizio"

Fare meno errori e ripartire, per provare a centrare l'obiettivo Europa. È la ricetta di Vincenzo Italiano in vista della seconda parte di stagione che attende il Bologna. Un cammino che passa da Verona, con il recupero della 16^ giornata di campionato. "Il Verona in casa fa sempre bene - ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore rossoblù, Vincenzo Italiano - Dobbiamo fare continuità alla prestazione fino al 60° minuto contro il Como". Al Bentegodi il Bologna andrà a caccia di una vittoria che in campionato manca dal 22 novembre, contro l'Udinese. "Dobbiamo cercare di fare meno errori possibili nel girone di ritorno - ha aggiunto Italiano - Abbiamo la possibilità di ripartire e tornare a fare punti. Il sogno del presidente e di tutti noi è quello di mantenere il Bologna in Europa, qualunque essa sia. Ho letto che siamo a -16 dalla capolista, ma non è mai stato il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di essere quelli che siamo stati fino a un mese fa".

"Skorupski recuperato, Immobile non ha i 90 minuti"

La principale novità per Verona riguarda il rientro tra i convocati di Skorupski, assente da inizio novembre per infortunio. "È pienamente recuperato e si è allenato bene, parlerò con lui e Ravaglia" ha detto Italiano che ha poi fatto il punto sugli altri singoli: "Senza Lucumi perdiamo un giocatore di valore. Dominguez ha tante chance di partire dall'inizio, lo vedo molto in forma. Immobile scalpita per partire dall'inizio, ma non ha ancora i minuti nelle gambe: partire con un cambio obbligato fin dall'inizio non mi piace, ma contro il Como mi è piaciuto. Bernardeschi dovrebbe avere una nuova visità giorno 21: se avrà l'ok, il giorno dopo potrà essere a disposizione. Domani potrebbe essere la partita giusta per Odgaard". 

"Mercato? Senza Lucumì solo tre centrali"

Complice l'infortunio di Lucumì, il Bologna potrebbe rinforzare la difesa con un nuovo centrale. Sul mercato, però, Italiano glissa: "Ci pensa la società. In quella zona di campo, senza Lucumì, abbiamo solo tre giocatori, ma il mercato è una questione che riguarda i direttori. Ho visto comunque Vitik in ripresa ed Heggem in forma. Spero di avere delle risposte simili da Casale dopo il rientro dall'infortunio".

